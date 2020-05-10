Коронавирус
ИзвестияПравительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране и возможность продления режима нерабочих дней.
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В Мордовии после праздников продолжается режим повышенной готовности и самоизоляции
В Мордовии действует режим повышенной готовности, который продолжится до его отмены отдельным Указом Главы РМ, сообщает паблик Республики Мордовия.
Известия Мордовии 06:25
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Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
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Все жители военного городка в Пугачеве вернулись в свои дома
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые покинули ранее из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
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Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
Напомним, в первом поединке 1\8 финала "Лион" отпраздновал победу над "Ювентусом" со счетом 1:0.
Vprognoze.ru вчера в 16:37