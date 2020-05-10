Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ru08:26

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС05:13

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК06:28

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Политика

Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
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Происшествия

На Ставрополье восемь человек пострадали из-за взрыва гранаты

На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор соседа, из-за чего пострадали восемь человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:14
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Общество

В Орловской области с 12 мая откроют парки, рынки и ярмарки

Парламентская газета 13:36
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
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Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Общество

«Интерфакс»: протоиерею Димитрию Смирнову не потребовался аппарат ИВЛ

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, который заразился коронавирусом COVID-19, находится в состоянии средней тяжести, искусственная вентиляция легких ему не потребовалась, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 14:21
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Экономика

Для тверских предпринимателей снизят налоги и стоимость патентов

Снижение стоимости патента дополнительно введено для 10 видов экономической деятельности (бизнес по пошиву одежды, ремонту бытовой техники, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, изготовление металлической галантереи, химчистка и услуги прачечных).
Tverigrad.ru 11:25
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Происшествия

У Нижегородского кремля сошел грунт

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
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Шоу-бизнес

Собчак, Богомолов и Маликов устроили вечеринку на самоизоляции

Маликов с дочерью Стефанией исполнили песни о войне. Трехлетний сын Собчак тоже выступил перед публикой.
НТВ 11:24
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Общество

В Оренбурге извинились за плакат с немецкими солдатами к 9 Мая

Известия 10:36
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Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции

Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль 10:12
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Шоу-бизнес

Как члены британской королевской семьи поздравили Арчи Маунтбеттен-Виндзора с днём рождения

Королева поздравляет своего восьмого правнука. instagram.com / theroyalfamily Все поклонники Виндзоров отмечают, что эти поздравления означают добрый настрой со стороны членов семьи принца Гарри и, возможно, намекают, что принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в состав семьи официально и представлять её интересы, как раньше.
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Политика

Посольство США отреагировало на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Ранее 10 мая в российском МИД заявили, что Москва крайне возмущена публикациями на страницах Белого дома в соцсетях, в которых победа над нацизмом приписывается только США и Великобритании.
Lenta.ru 11:31
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости 11:00
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности

Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
РИА Новости 14:30
Политика

Лукашенко выступил на военном параде в День Победы в Минске

Лукашенко завил, что проведение парада — это долг перед советскими солдатами и партизанами, а также мирными гражданами, которые были замучены в годы войны.
Слово и Дело вчера в 05:14
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Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток 07:15
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Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
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Общество

В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом

Общее число погибших в столице выросло до 1124.
Эхо Москвы 15:29
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
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Общество

На сайте «Бессмертного полка» появилось фото Гимлера

Южная служба новостей 13:59
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