Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости 03:35
Общество
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Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
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Власти Уханя рассказали о новой вспышке коронавируса
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Pravda.Ru 10:32
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 05:53
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
Политика
Белорусская оппозиция отказалась выставить Лукашенко соперника
Белорусская оппозиция отказалась от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в выборах президента в этом году.
Московский Комсомолец 11:10
Общество
В петербургском метро начали устанавливать аппараты по продаже масок
На станциях петербургской подземки начался монтаж вендинговых аппаратов по продаже масок, перчаток и санитайзеров.
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Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке
«Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.
Lenta.ru 01:41
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Армия и оружие
В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество
В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса
Повышение уровня угрозы со среднего на высокий произошло в соответствии с государственными стандартами Китая, передаёт РИА Новости.
News.ru 11:18
Здоровье
Саратовским чиновникам поручили предотвратить толчею в транспорте
Председатель правительства Александр Стрелюхин акцентировал внимание собравшихся на организации работы общественного транспорта, чтобы автобусы не были переполнены и люди могли соблюдать дистанцию.
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Единоборства
Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
Здоровье
Новым заболевшим коронавирусом в Ухане стал 89-летний мужчина
После 4 апреля не было сообщений о новых случаях Ковид-19 в городе.
Радио Маяк 11:27
Армия и оружие
В Казанском танковом училище досрочно выпустили молодых офицеров
В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище состоялся досрочный выпуск молодых офицеров.
Вести Татарстан 11:26
Гаджеты
Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro
На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49
Футбол
Сычев и Кавенаги в топ-20 самых дорогих талантов 2004 года, Руни — первый
Спорт-Экспресс 11:17
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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