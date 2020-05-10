Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ru08:26

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК06:28

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС05:13

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29
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Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
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Общество

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За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
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АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

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В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

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Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
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С 4 апреля в китайском Ухане не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом

В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
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Политика

Белорусская оппозиция отказалась выставить Лукашенко соперника

Белорусская оппозиция отказалась от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в выборах президента в этом году.
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Общество

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На станциях петербургской подземки начался монтаж вендинговых аппаратов по продаже масок, перчаток и санитайзеров.
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В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
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Общество

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Lenta.ru 01:41
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
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Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 19:13
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Общество

В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

Повышение уровня угрозы со среднего на высокий произошло в соответствии с государственными стандартами Китая, передаёт РИА Новости.
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Саратовским чиновникам поручили предотвратить толчею в транспорте

Председатель правительства Александр Стрелюхин акцентировал внимание собравшихся на организации работы общественного транспорта, чтобы автобусы не были переполнены и люди могли соблюдать дистанцию.
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Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
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Здоровье

Новым заболевшим коронавирусом в Ухане стал 89-летний мужчина

После 4 апреля не было сообщений о новых случаях Ковид-19 в городе.
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Армия и оружие

В Казанском танковом училище досрочно выпустили молодых офицеров

В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище состоялся досрочный выпуск молодых офицеров.
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Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro

На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
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Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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