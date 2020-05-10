«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Политика В Bloomberg узнали о самоизоляции вице-президента США Решение о самоизоляции принял вице-президент США Майк Пенс после выявления случая заражения коронавирусной инфекцией в окружении. 1

Наука С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью Во время исследования специалисты заметили, что комар может свободно перемещаться ночью и при этом не врезаться в поверхности. 1

Армия и оружие Китай нанес ракетный удар по военным Индии В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек. 141

Политика Путин рассказал о своем понимании национальной идеи Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин. 7,3K

Общество Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. 1K

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится Отбор фильмов на 74-й Каннский кинофестиваль начнется осенью, в нем смогут принять участие картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были отложены до 2021 года. 2

Политика Разведка ФРГ заявила, что США прикрывают свои ошибки коронавирусом Американские обвинения в сторону Китая из-за коронавируса стали отвлекающим маневром администрации президента США Дональда Трампа, утверждает Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД). 3

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4,1K

Общество В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики. 282

Армия и оружие В РВИО рассказали о бегстве немецкого генерала в одежде крестьянина Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в 1945 году бежал к американцам в одежде баварского крестьянина и этим поступком деморализовал гитлеровцев, оборонявших Прагу, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Общество Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 926

Здоровье Минздрав: здоровье россиян ухудшится после пандемии После пандемии коронавируса общие показатели здоровья россиян снизятся. Такой прогноз сделала главный гериатор Минздрава РФ Ольга Ткачева. 44

Общество В Тульской области начнут работать плавательные бассейны Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года. 12