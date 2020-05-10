Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ru08:26

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК06:28

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57

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ТАСС05:13

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29
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