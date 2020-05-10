Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Футбол
РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России
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Vprognoze.ru 15:27
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
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Здоровье
Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге
Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
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Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
Армия и оружие
Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хмеймим
Девятого-десятого мая ряд иностранных и российских СМИ написал о некой странной атаке на объекты в сирийской провинции Латакия.
Свободная Пресса 13:04
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
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ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Политика
Климкин отказал России в праве отмечать день Победы
Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
Общество
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
ТК Звезда вчера в 21:52
Общество
В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения
Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.
Известия 19:19
Общество
Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая
Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
RT на русском 01:00
Единоборства
Правительство Украины запретило показ боев с участием Алексея Олейника
Правительство Украины запретило показ на территории страны боев, в которых принимает участие тяжеловес UFC Алексей Олейник.
Sports.ru 11:20
Хоккей
«После сезона сравним наши показатели». Участник самого громкого обмена в КХЛ рассказал о своем отношении к нему
Бывший лидер «Спартака» Александр Хохлачев, обменянный в «Авангард» на Сергея Широкова, прокомментировал трансфер двух клубов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:11
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 вчера в 11:09
Здоровье
48 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье
На территории Приморья зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Konkurent.ru вчера в 22:42
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Общество
Спецслужбы подозревают и.о.главы Россотрудничества в Чехии Кончакова в перевозке рицина для покушения на мэра Праги
Ранее в чешской прессе сообщалось, что некий агент российских спецслужб доставил в Прагу рицин для отравления главы администрации района Прага-6 и мэра города, принимавших решение о демонтаже памятника маршалу Корневу.
Эхо Москвы 17:02
Общество
В Тульской области начнут работать плавательные бассейны
Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.
Первый Тульский 19:34
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Гаджеты
Apple может выпустить первые профессиональные наушники
Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor 10:01
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою против J-16 и J-10
В Китае похвалили российский Су-35, но заявили о его непригодности для воздушного боя.
Avia.pro вчера в 09:05
Общество
Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России
Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна вчера в 14:48