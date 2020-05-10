Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
Читать в источнике
Оценить433
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство направило 81 миллиард рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Комсомольская правда05:15
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Музыка
Новый клип группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big, солист которой Илья Прусикин родом из Забайкалья, выпустила новый клип на песню Hypnodancer, который сразу стал суперпопулярным.
Байкал24 вчера в 12:08
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 187 тыс. человек
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 699 человек и сейчас составляет 187 859 человек во всех регионах.
Будущее России. Национальные проекты 08 мая в 03:39
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Общество
Эксперт назвала сферы, где после пандемии ожидается рост зарплат
Вырастут зарплаты у сотрудников компаний-монополистов, а также в сферах с низкой конкуренцией - к таковым относятся энергетика и связь.
Shraibikus News 06:47
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
Общество
Два района Волгоградской области остаются без коронавируса
Всего в два района Волгоградской области коронавирус пока не проник – в Ольховском и Октябрьском районах не зарегистрировано ни одного случая.
ИА Городские вести. Волгоград 08 мая в 10:33
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 09:30
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Политика
Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы
Интервью, приуроченное к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе, было записано в селе Ботлих в Дагестане 12 сентября 2019 года, но показано впервые.
РИА Новости 07:52
Общество
В США сообщили о взрыве в космосе российского бака
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая.
RT на русском вчера в 19:00
Авто
Nissan поделился данными о новом кроссовере Datsun Magnite
Ранее компания не сообщала никаких данных о названии автомобиля, однако накануне стало известно, что на индийском рынке модель будет носить имя Nissan Magnite.
Тарантас Ньюс 06:54
Общество
На Ставрополье с 18 мая вводится обязательный масочный режим
Одним из принятых решений стало введение с 18 мая обязательного масочного режима в регионе.
Блокнот Ставрополь 08:04
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Здоровье
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Культура
Оркестр Мариинского театра сыграл Свиридова «на карантине»
Оркестранты петербургского Мариинского театра «сыгрались» в ходе самоизоляции, записав сюиту советского композитора Георгия Свиридова «Время, вперед!».
Росбалт 08 мая в 16:38
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Экономика
В России выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятий спортом в России выросли более чем вдвое на фоне режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК вчера в 22:51
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области
Магазины обуви и одежды, автосалоны начнут работать в Омской области с 12 мая при соблюдении определенных условий, также заработают электрички и дачные маршруты, рассказали журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:06
Общество
Дептранс Москвы: более 80% пассажиров не носят перчатки в транспорте
В Москве и Подмосковье в перчатках в общественном транспорте находятся менее 20% пассажиров, в то время как маски надевают больше половины жителей, заявили в столичном Департаменте транспорта.
RT на русском 07:56