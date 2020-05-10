Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК06:28

Правительство направило 81 миллиард рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Комсомольская правда05:15

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС05:13

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
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Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
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Эксперт назвала сферы, где после пандемии ожидается рост зарплат

Вырастут зарплаты у сотрудников компаний-монополистов, а также в сферах с низкой конкуренцией - к таковым относятся энергетика и связь.
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Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
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РИА Новости 02:56
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Общество

Два района Волгоградской области остаются без коронавируса

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В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
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Игры

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В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
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Политика

Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы

Интервью, приуроченное к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе, было записано в селе Ботлих в Дагестане 12 сентября 2019 года, но показано впервые.
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RT на русском вчера в 19:00
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Одним из принятых решений стало введение с 18 мая обязательного масочного режима в регионе.
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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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В России выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятий спортом в России выросли более чем вдвое на фоне режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Общество

Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области

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РИА Новости 08:06
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В Москве и Подмосковье в перчатках в общественном транспорте находятся менее 20% пассажиров, в то время как маски надевают больше половины жителей, заявили в столичном Департаменте транспорта.
RT на русском 07:56
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Общество

В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

ТАСС вчера в 14:59
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