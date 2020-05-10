Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство направило 81 миллиард рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Комсомольская правда05:15
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Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
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Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
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Экс-посол США: Путин заменил хрупкую демократию России 1990-х крепким самодержавием
Майкл Макфол: Путин заменил хрупкую демократию России 1990-х годов крепким самодержавием.
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Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий.
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
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Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
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В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
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Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов
Склад пищевых продуктов горит в Красноярске на площади 800 квадратных метров, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 07:02
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В Петербурге вводят масочный режим
Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
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В Оренбуржье до 17 мая продлён режим полной самоизоляции
Оренбуржцы смогут посещать судебные учреждения; - Продолжится дистанционное обучение школьников и студентов; - Сохраняется масочный режим на транспорте и в общественных местах; - У въезжающих в область продолжат брать тесты на COVID-19.
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