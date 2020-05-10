Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК06:28

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС05:13

Правительство направило 81 миллиард рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Комсомольская правда05:15
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Футбол

«Реал» поставил «Арсеналу» условие в вопросе трансфера Обамеянга

«Реал» продолжает претендовать на форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Soccer.ru 01:58
Общество

Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате

Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко.
ТАСС 04:35
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Общество

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
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Общество

В Карелии с 12 мая частично смягчают ограничительные меры

Петрозаводск, 10 мая 2020, 11:23 — REGNUM Власти Республики Карелия с сегодняшнего дня, 10 мая, вводят обязательное ношение масок в общественных местах и, вместе с тем, объявили о смягчении с 12 мая ряда ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса.
REGNUM 04:23
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Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
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Единоборства

Чемпион UFC Усман назвал Фергюсона настоящим воином

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 03:26
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Общество

Индийские и китайские военные подрались на границе

Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.
News.ru 04:38
Политика

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости 07:04
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Политика

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
1,4K
Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
4,4K
Политика

Экс-посол США: Путин заменил хрупкую демократию России 1990-х крепким самодержавием

Майкл Макфол: Путин заменил хрупкую демократию России 1990-х годов крепким самодержавием.
Военное обозрение 06:49
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий.
Коммерсантъ 07:14
Общество

В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером

РБК 07:10
Здоровье

На Кубани карантин продлили до 23 мая

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
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Политика

Путин заверил в надежной защите России от любых посягательств извне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на данный момент абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне.
Интерфакс 07:08
Гаджеты

Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro

На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,3K
Общество

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:08
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Здоровье

Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима

Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва вчера в 14:18
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Политика

В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу

В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 08 мая в 05:18
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Происшествия

В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов

Склад пищевых продуктов горит в Красноярске на площади 800 квадратных метров, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 07:02
4
Общество

В Петербурге вводят масочный режим

Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ вчера в 16:53
451
Общество

В Оренбуржье до 17 мая продлён режим полной самоизоляции

Оренбуржцы смогут посещать судебные учреждения; - Продолжится дистанционное обучение школьников и студентов; - Сохраняется масочный режим на транспорте и в общественных местах; - У въезжающих в область продолжат брать тесты на COVID-19.
Газета Оренбуржье 06:25
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