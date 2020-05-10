Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Авто
Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.
Motor 08 мая в 06:01
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 08 мая в 12:15
Общество
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Здоровье
Геннадий Онищенко обнадежил россиян скорым выходом из карантина
Несмотря на большую скорость распространения коронавируса в стране и довольно пессимистичные прогнозы специалистов, оказалось, что у россиян есть шанс вскоре выйти из сложившейся ситуации.
StarHit.ru вчера в 13:30
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 08 мая в 19:06
Здоровье
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию
По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
РИА Новости 03:10
Единоборства
Уайт пообещал организовать для Яна титульный поединок
ProstoProSport 03:11
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс 02:26
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
Невские Новости 08 мая в 18:00
Происшествия
Пираты похитили российских моряков с судов у берегов Африки
В Гвинейском заливе у западных берегов Африки пираты напали на судно RIO MITONG, шедшее под флагом Коморских островов.
Lenta.ru вчера в 17:54
Политика
В Венесуэле арестовали двух граждан США по обвинению в терроризме
«Задержанным гражданам США будут предъявлены обвинения в терроризме, заговоре, незаконной контрабанде оружия и организации [преступного сообщества]», — заявил Сааб.
Хакасия-Информ 02:52
Общество
В Калужской области 1828 человек заболели коронавирусом
В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 1730 до 1828.
Калужский перекресток 04:46
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
За сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса в Югре
Федеральный оперштаб сообщил в воскресенье, 10 мая о 67 новых случаев COVID-19, зафиксированных в Югре за минувшие сутки.
Kursk.com 04:35
Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений
Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16