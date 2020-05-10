Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС05:13

Правительство выделило 81 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Коммерсантъ05:22

На субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда

Вести.Ru05:20

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Авто

Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.
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Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
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Общество

В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
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Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
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Политика

Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
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Несмотря на большую скорость распространения коронавируса в стране и довольно пессимистичные прогнозы специалистов, оказалось, что у россиян есть шанс вскоре выйти из сложившейся ситуации.
StarHit.ru вчера в 13:30
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Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
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Здоровье

Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
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Политика

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Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
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Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
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Политика

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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
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Происшествия

Пираты похитили российских моряков с судов у берегов Африки

В Гвинейском заливе у западных берегов Африки пираты напали на судно RIO MITONG, шедшее под флагом Коморских островов.
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«Задержанным гражданам США будут предъявлены обвинения в терроризме, заговоре, незаконной контрабанде оружия и организации [преступного сообщества]», — заявил Сааб.
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Принц Гарри записал первое важное видеообращение из дома в Лос-Анджелесе

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В Калужской области 1828 человек заболели коронавирусом

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 1730 до 1828.
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Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
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Общество

За сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса в Югре

Федеральный оперштаб сообщил в воскресенье, 10 мая о 67 новых случаев COVID-19, зафиксированных в Югре за минувшие сутки.
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Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

РИА Новости вчера в 20:17
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Общество

В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
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