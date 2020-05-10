Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ru08:26

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС05:13

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК06:28

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
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Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»

В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал вчера в 11:07
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Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
Профиль 05:27
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
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Армия и оружие

WSJ: США перебросят четыре батареи ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

ТАСС 07 мая в 14:46
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Политика

Путин 11 мая проведёт совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведёт совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:08
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru вчера в 17:59
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Происшествия

В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию

Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
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Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
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На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Начинаем с игры «Ислочь» — «Белшина».
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Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
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Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
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Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Игры

Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II

3DNews вчера в 06:59
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Футбол

«Лацио» предложил 15 млн евро и бонусы за форварда Луиса Суареса из «Сарагосы»

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, за 22-летнего игрока римляне предложили 15 миллионов евро и еще 3-5 миллиона в качестве бонусов в зависимости от его выступлений.
Sports.ru 08:59
Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая

С 12 по 31 мая продлевается режим самоизоляции и повышенной готовности. Открывать остальные объекты бизнеса не пока не собираются.
Саратов 24 10:13
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Общество

С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро

Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
РИА Новости 06:04
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Общество

В Петербурге ввели обязательный масочный и перчаточный режимы

Напомним, в 29 населенных пунктах Ленобласти обязательный масочный режим был введен еще 8 мая.
Московский Комсомолец 05:14
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Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
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