Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ru08:26

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

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Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

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