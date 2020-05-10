Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство направило 81 миллиард рублей на помощь малому и среднему бизнесу
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Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в похищении человека, который впоследствии погиб вместе с сотрудником полиции в ДТП.
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В Московском транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки надевают только 17%.
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Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
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