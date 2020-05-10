Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ruвчера в 08:26

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБКвчера в 06:28

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 04:57

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газетавчера в 05:12

Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Интерфаксвчера в 05:01

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 05:00

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАССвчера в 05:13
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году

Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
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Общество

Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах

Двадцать два региона могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 10:42
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Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
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Политика

Президент России объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и поэтапном выходе из режима самоизоляции.
РИА Дагестан 10:37
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
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Шоу-бизнес

Дочь борющейся с раком Заворотнюк заявила, что «скоро все закончится»

Дочь артистки убеждена, что совсем скоро пандемия закончится, и все смогут вернуться к нормальной жизни.
ФАН 04:59
Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
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Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
45
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
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Здоровье

В Подмосковье число больных коронавирусом составило 19 425 человек

С начала пандемии в Московской области коронавирусная инфекция выявлена у 19 425 человек. Выздоровели и выписались 1030 пациентов.
Вести Подмосковья вчера в 01:52
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Общество

Беглов продлил режим самоизоляции в Петербурге до 31 мая

Ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продлили до 31 мая.
Народные новости 09 мая в 17:25
1,1K
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

РБК 04:21
Игры

В Китае заблокировали PlayStation Store

10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад.
CyberSport.ru 02:54
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Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
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Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
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Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен

MOS.news 01:02
7
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
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Политика

Путин назвал причину смертности от коронавируса в мире

Неготовность и перегрузка здравоохранения стали основной причиной смертности в мире.
Вечерняя Москва 09:31
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием

Популярная певица, актриса, многодетная звездная мама Кристина Орбакайте порадовала поклонников фотографией с младшим сыном.
Летидор вчера в 07:10
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Общество

Губернатор Куйвашев анонсировал смягчение карантина

В Свердловской области могут снять карантин, если эпидемиологическая обстановка будет нормальной.
URA.Ru 09:49
10
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Кино

Стала известна стоимость продолжений «Аватара»

Профиль 08:00
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