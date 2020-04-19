Общество

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата «Пэгаспаргаза» (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжёлой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273 520 тыс. рублей», — говорится в документе
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