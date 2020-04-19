с чего всё началось

Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата «Пэгаспаргаза» (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

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