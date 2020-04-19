Общество
RT на русскомКабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией
Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата «Пэгаспаргаза» (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжёлой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273 520 тыс. рублей», — говорится в документе.RT на русском03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин выделил 273 млн рублей на закупку препарата для детей с тяжелой патологией
Российская газета03:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество
Чубайс предупредил о «душераздирающем» периоде пандемии в России
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в РФ наступит примерно через 10-15 дней.
Московский Комсомолец 12:03
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Общество
В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу
В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa 09:08
Здоровье
Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
Киберспорт
Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным
После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.
Faktom вчера в 13:12
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить газопровод "Северный поток – 2", направляется в сторону Египта.
Газета.Ru 12:29
Происшествия
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
Здоровье
Специалисты Минздрава прибыли в Коми для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа специалистов Минздрава России во главе с заместителем министра Олегом Гридневым прибыла в республику Коми в рамках помощи региону в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил врио главы республики Владимир Уйба 19 апреля в ежедневном видеообращении к жителям Коми.
ИА Красная Весна 12:42
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 04:54
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Происшествия
В реке в Новой Москве обнаружили тело младенца
Тело новорожденного ребенка обнаружили в реке в поселке Воскресенское в Новой Москве.
ТАСС 08:04
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 17 апреля в 03:08
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06