Общество

ПолитРоссияПолитРоссияКабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице

В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать295
с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте
 правительства.
Взгляд.ру25 июля в 07:35

Подробнее о событии

Кабмин одобрил выделение средств на выплату пособий по безработице

Говорит Москва25 июля в 07:14

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

РИА Новости25 июля в 03:39

Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице

Комсомольская правда25 июля в 05:41

Правительство одобрило выплаты на пособия безработным

ТК Звезда25 июля в 05:45

Кабмин одобрил проект о социальных выплатах в регионах

Вести.Ru25 июля в 03:14

Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты безработным

Вечерняя Москва25 июля в 02:24

Адыгея получила на выплаты для безработных граждан 123 млн рублей

iReactor25 июля в 01:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Финансы

Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов.
Lenta.ru 03:46
299
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
756
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
88
Футбол

«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости вчера в 13:33
2K
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
63
Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
75
Путешествия

Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты вчера в 21:53
9
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
791
Армия и оружие

В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
12
Общество

В Москве в июне на свет появились дети с именами Киану и Океана

Газета.Ru 03:28
2
Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
32CARS.ru вчера в 15:02
63
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07
356
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
55
Общество

В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса

Власти бельгийкой провинции Антверпен объявили комендантский час из-за коронавируса, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно.
Российская газета вчера в 20:31
4
Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
2,6K
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
116
Экономика

Россия засеяла пшеницей рекордные 29,4 млн га

Российское статистическое ведомство оценило площади под яровой пшеницей в 12,56 млн га (+0,29 млн га к 2019 году), под озимой - в рекордные 16,86 млн га (+1,06 млн га).
SoyaNews вчера в 11:00
1
Происшествия

Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию

Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
7
Общество

Вице-спикер челябинского ЗСО госпитализирован с СОVID-19

Заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров госпитализирован с 25-процентным поражением легких в Москве.
Российская газета 04:17
3
Здоровье

Ограничения в Казахстане начнут отменять с 3 августа

Нур-Султан, 28 июля 2020, 09:09 — REGNUM Ограничительные меры в Казахстане начнут смягчать с 3 августа при условии стабилизации эпидемиологической ситуации.
REGNUM 02:09
Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
85
Игры

Project Athia от Square Enix получит открытый мир и трассировку лучей

PS5 значительно улучшает графику: например, благодаря внедрению отражений на основе технологии трассировки лучей.
3DNews 02:24
Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 00:46
64
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
201
Футбол

Парфенов заявил, что готов возглавить новый клуб

Главный тренер ФК «Урал» Дмитрий Парфенов заявил об уходе со своего поста.
CT news 02:16
Футбол

Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
Вести.Ru 03:20
Общество

В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
Экономика

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
547
Футбол

«Зенит» близок к приобретению Черышева

Спорт-Экспресс 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное