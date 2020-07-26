Общество
ПолитРоссияКабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице
В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице
Комсомольская правда25 июля в 05:41
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Театры
В Пензенском драмтеатре состоялся сбор труппы перед открытием сезона
Поводом для встречи стал сбор коллектива в преддверии открытия нового сезона.
ПензаИнформ 26 июля в 11:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Картина "Соперницы", в которой Лариса Гузеева сыграла главную роль является "самым худшим фильмов всех времён и народов".
SM News вчера в 05:51
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Избранник Екатерины Диденко познакомил её с родителями
Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не перестаёт удивлять подписчиков.
Paparazzi.ru вчера в 15:56
Космос
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне
Evo-rus.com вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Известия вчера в 23:04
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Экономика
Эксперты рассказали, что стоит за рекордными ценами на золото
Стоимость золота в текущем году побила исторический рекорд, поднявшись выше 1911,6 доллара за унцию, при этом желтый металл на рынке продолжает дорожать — эксперты не исключают, что к осени его цена перешагнет 2000 долларов.
ПРАЙМ вчера в 20:16
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Поженились Софи Терер и Джо Джонас 1 мая прошлого года в Лас-Вегасе.
ОК! вчера в 14:32
Музыка
Возможность изменить жизнь к лучшему получили участники конкурса грантов в ЕАО
EAOmedia.ru вчера в 01:45
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
Происшествия
Крыша супермаркета на КСК обвалилась после шторма в Чите
Ранее ZAB.RU писал о том, что огромная лужа-озеро образовалась на одной из улиц на КСК,крышу жилого дома на КСК сорвало из-за сильного ветра.
ZAB.RU вчера в 10:22
Здоровье
159 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки
С начала пандемии в регионе от COVID-19 вылечились 9232 пациента (186 выписали за сутки).
ИА Альтаир вчера в 22:53
Культура
Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Lenta.ru вчера в 15:04
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Кино
На Beat Film Festival представят фильм о Бэнкси
Inc-news.ru вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Новую внешность Пугачевой сравнили с пластическими провалами Гурченко
Некоторые фолловеры Орбакайте сравнили Примадонну с умершей звездой Советского Союза Людмилой Гурченко.
Народные новости вчера в 08:44
Футбол
Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»
Metaratings вчера в 12:47
Авто
Volkswagen работает над электрическим городским автомобилем ID.1
Модель получит 5-местный салон, а также кузов от электрического ID.3. Пока транспортное средство разрабатывают под кодовым названием e-Zzity.
Car.ru 26 июля в 08:07
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Напомним, что Указом Президента РФ Сергей Фургал был снят с должности губернатора Хабаровского края, а Дегтярев временно встал на эту должность.
CT news вчера в 07:46
Армия и оружие
«Хезболла» атаковала Израиль под прикрытием пандемии коронавируса
По словам нашего собеседника, момент для удара выбран «Хезболлой» очень точно: вряд ли Израиль решится на войну сейчас, в разгар пандемии, когда сосредоточение населения в бомбоубежищах особенно опасно.
Новая газета вчера в 12:18
Футбол
Самарские «Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин
Говорят, вопрос должен решиться сегодня. Новым наставником самарских «Крыльев Советов» станет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.
Терра вчера в 03:57
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
Политика
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за подход в борьбе с пандемией
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала президента страны Дональда Трампа за его подход в борьбе с пандемией коронавируса.
Аргументы и Факты 26 июля в 14:28
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Кино
Зак Снайдер показал черный костюм Супермена
Режиссер Зак Снайдер во время онлайн-конференции фестиваля Comic-Con@Home показал необычный костюм Супермена, который использовался в вырезанной сцене кинофильма «Лига справедливости».
ФАН вчера в 16:16
Киберспорт
FACEIT забанила более тысячи игроков в CS:GO за использование бага с дымовой гранатой
Более 1,1 тыс. игроков на FACEIT были забанены за использование уязвимости с дымовой гранатой в CS:GO.
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Общество
Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей
Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей.
Политика Сегодня вчера в 23:16