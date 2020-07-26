с чего всё началось

В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.

Кабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице

Театры В Пензенском драмтеатре состоялся сбор труппы перед открытием сезона Поводом для встречи стал сбор коллектива в преддверии открытия нового сезона.

Происшествия Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере». 24

Экономика В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). 456

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.

Экономика Эксперты рассказали, что стоит за рекордными ценами на золото Стоимость золота в текущем году побила исторический рекорд, поднявшись выше 1911,6 доллара за унцию, при этом желтый металл на рынке продолжает дорожать — эксперты не исключают, что к осени его цена перешагнет 2000 долларов.

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 520

Космос NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 177

Происшествия Крыша супермаркета на КСК обвалилась после шторма в Чите Ранее ZAB.RU писал о том, что огромная лужа-озеро образовалась на одной из улиц на КСК,крышу жилого дома на КСК сорвало из-за сильного ветра. 5

Политика Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. 2

Шоу-бизнес Новую внешность Пугачевой сравнили с пластическими провалами Гурченко Некоторые фолловеры Орбакайте сравнили Примадонну с умершей звездой Советского Союза Людмилой Гурченко.

Авто Volkswagen работает над электрическим городским автомобилем ID.1 Модель получит 5-местный салон, а также кузов от электрического ID.3. Пока транспортное средство разрабатывают под кодовым названием e-Zzity.

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Напомним, что Указом Президента РФ Сергей Фургал был снят с должности губернатора Хабаровского края, а Дегтярев временно встал на эту должность. 1,4K

Армия и оружие «Хезболла» атаковала Израиль под прикрытием пандемии коронавируса По словам нашего собеседника, момент для удара выбран «Хезболлой» очень точно: вряд ли Израиль решится на войну сейчас, в разгар пандемии, когда сосредоточение населения в бомбоубежищах особенно опасно. 4

Футбол Самарские «Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин Говорят, вопрос должен решиться сегодня. Новым наставником самарских «Крыльев Советов» станет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 24

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,3K

Кино Зак Снайдер показал черный костюм Супермена Режиссер Зак Снайдер во время онлайн-конференции фестиваля Comic-Con@Home показал необычный костюм Супермена, который использовался в вырезанной сцене кинофильма «Лига справедливости». 10