с чего всё началось

В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.

Кабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице

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Общество В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом Москва, 28 июля 2020, 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 150 человек.

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