с чего всё началось

В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.

Кабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 154

Общество Средний балл ЕГЭ в Тульской области превысил общероссийский Средний балл тестовый ЕГЭ в Тульской области оказался выше общероссийского в 2020 году.

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Общество В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин. 31

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Происшествия На Алтае мужчина изнасиловал пенсионерку при её муже-инвалиде Пожилая женщина проживала в селе вместе со своим супругом, инвалидом по зрению, который не может передвигаться.

Происшествия Вода ушла из подтопленных домов Октябрьского района Приамурья Режим ЧС был объявлен на территории этих двух сел 26 июля, как сообщало ведомство, дождевой паводок подтопил в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке - 7 жилых домов и 37 придворовых территорий.

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Экономика В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости. 1,2K

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