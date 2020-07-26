Общество
ПолитРоссияКабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице
В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице
Комсомольская правда25 июля в 05:41
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Происшествия
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
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РИА Новости 01:37
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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
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RT на русском вчера в 08:56
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Наука
Выявлен древнейший штамм оспы в останках эпохи викингов
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Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
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PlayStation 5 может получить сменный корпус
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В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
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Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре 28 июля
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Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
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