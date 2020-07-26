Общество

ПолитРоссияПолитРоссияКабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице

В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте
 правительства.
Взгляд.ру25 июля в 07:35

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Кабмин одобрил выделение средств на выплату пособий по безработице

Говорит Москва25 июля в 07:14

Правительство одобрило выплаты на пособия безработным

ТК Звезда25 июля в 05:45

Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты безработным

Вечерняя Москва25 июля в 02:24

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

РИА Новости25 июля в 03:39

Кабмин одобрил проект о социальных выплатах в регионах

Вести.Ru25 июля в 03:14

Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице

Комсомольская правда25 июля в 05:41

Адыгея получила на выплаты для безработных граждан 123 млн рублей

iReactor25 июля в 01:48
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Происшествия

Пять пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 104 новосибирцев, шесть пациентов скончались.
Вести Новосибирск 00:25
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Общество

Средний балл ЕГЭ в Тульской области превысил общероссийский

Средний балл тестовый ЕГЭ в Тульской области оказался выше общероссийского в 2020 году.
Тульская служба новостей вчера в 06:28
Общество

Болгария открывает границы для Молдовы с 1 августа

Как сообщили "КП" в одной из молдавских туристических фирм, договариваться о "зеленом коридоре" для жителей Молдовы через Румынию будет болгарская сторона - как наиболее заинтересованная в наших туристах.
КП - Молдова вчера в 08:27
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости вчера в 13:33
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Авто

Азиатский десерт: сравнительный тест кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross и KIA Seltos

Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, так ли это, сведя в честном поединке компактные кроссоверы KIA Seltos и Mitsubishi Eclipse Cross.
АвтоВзгляд 25 июля в 02:29
Общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
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Общество

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК вчера в 23:40
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Технологии

Первый маркетплейс облачных игровых сервисов запущен в РФ

Как заявил директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев, компания видит большой потенциал в развитии облачного гейминга и первой в РФ запускает маркетплейс со всеми четырьмя представленными в стране сервисами.
Newsroom24 вчера в 03:54
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Общество

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
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Политика

Песков заявил об отсутствии у Путина стремления вернуть РФ в G7

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС, глава государства считает более адекватным формат "Большой двадцатки" и других организаций, где лучше представлены настоящие экономические центры мира.
ПолитРоссия вчера в 06:38
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
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Происшествия

На Алтае мужчина изнасиловал пенсионерку при её муже-инвалиде

Пожилая женщина проживала в селе вместе со своим супругом, инвалидом по зрению, который не может передвигаться.
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов Октябрьского района Приамурья

Режим ЧС был объявлен на территории этих двух сел 26 июля, как сообщало ведомство, дождевой паводок подтопил в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке - 7 жилых домов и 37 придворовых территорий.
РИА Новости 01:37
Экономика

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском вчера в 08:56
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
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Наука

Выявлен древнейший штамм оспы в останках эпохи викингов

iReactor 25 июля в 02:30
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Культура

В Ингушетии 1 августа устроят велопоход протяжённостью 76 км

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 09:21
Экономика

В инфраструктуре не сошлись цифры

Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного сыра

Роспотребнадзор подготовил для россиян рекомендации по выбору сыра.
ФедералПресс 00:16
Экономика

Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

В зависимости от программы кредитования снижение составит до 2,4 п. п. Так, в рамках акции "Кредит Юбилейный", приуроченной к 20-летию Банка, по сниженной ставке от 5,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до 3 млн рублей.
Взгляд-инфо 01:16
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Для получения выплаты должно соблюдаться главное условие – гражданин пенсионного возраста должен был работать в течение всего 2019 года.
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Технологии

PlayStation 5 может получить сменный корпус

News.ru вчера в 15:06
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Энергетика

Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
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Общество

Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре 28 июля

На Земле во вторник, 28 июля, ожидается опасная магнитная буря.
Вечерняя Москва вчера в 17:07
Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
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Шоу-бизнес

Девушка принца Гарри вышла замуж за его тезку

Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас вышла замуж, а ее избранником стал тезка принца Гарри.
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