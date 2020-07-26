с чего всё началось

В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.

Кабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице

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