Общество
ПолитРоссияКабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице
В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице
Комсомольская правда25 июля в 05:41
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Политика
В Крыму напомнили главе МИД Германии об объединении ФРГ и ГДР
Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России.
REGNUM 02:59
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Футбол
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55-летний специалист сменил в должности главного тренера команды Андрея Талалаева. С 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново".
РИА Новости 02:28
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Технологии
Названы самые популярные пароли, которые выбирают россияне
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты призывают россиян к осторожности, поскольку большинство паролей, которые они выбирают для защиты информации, прекрасно известны мошенникам.
ToDay News Ufa 02:48
Происшествия
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Российская газета 02:40
Транспорт
«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах
Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ вчера в 15:53
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 04:12
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 26 июля в 14:31
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
ТАСС 03:00
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников
Lenta.ru 26 июля в 21:18
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
РИА Новости 26 июля в 13:46
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Гаджеты
Любой iPhone могут взломать китайские хакеры
Способ обхода защиты планшетов и смартфонов Apple смогли найти хакеры из Китая.
Соловей.Инфо 03:17
Игры
Слухи: Marvel’s Spider-Man выйдет на PS5 вместе с Miles Morales
Премьера Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ожидается одновременно с запуском PlayStation 5. Консоль Sony следующего поколения должна поступить в продажу до конца текущего года.
3DNews 02:09
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 06:43