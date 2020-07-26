Общество
ПолитРоссияКабмин выделил еще 20 млрд рублей на повышенные пособия по безработице
В соответствии с решением властей оставшиеся без постоянного дохода граждане имеют право на повышенное пособие в период пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выплаты должны быть перечислены россиянам в полном объеме. На это выделят еще 20 млрд рублей.
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«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице
Комсомольская правда25 июля в 05:41
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Общество
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