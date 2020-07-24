Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
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Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте
правительства.
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