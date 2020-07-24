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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте
 правительства.
Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Афанасий-бизнес

Россияне без работы получат выплаты по 12 130 рублей

Афанасий-бизнесвчера в 07:31
РЕН ТВ

Мишустин: Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

РЕН ТВ24 июля в 06:34
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

РИА Новости25 июля в 03:39
Вечерняя Москва

Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты безработным

Вечерняя Москва25 июля в 02:24
Известия

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Известия24 июля в 07:05
ТАСС

Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАСС24 июля в 06:55
АБН

Правительство направит дополнительные средства на выплаты безработным

АБНвчера в 05:13

Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

Якутск, 27 июля 2020, 09:16 — REGNUM Бывший заместитель мэра города Якутск Василий Гоголев, который причинил ущерб строительной фирме на сумму более 165 млн рублей, приговорен судом в четырем годам заключения в колонии строгого режима.
Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы
REGNUM02:16
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс

Москва, 26 июля 2020, 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс».
REGNUMвчера в 03:30
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Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ01:48
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РИА Новости00:05
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru25 июля в 11:37
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру25 июля в 04:05
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