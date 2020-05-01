Общество
РБККабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом
Председатель правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 500 млн руб. на поддержку россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ещё одном симптоме коронавируса
Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи обнаружили ещё один симптом коронавируса — у большинства пациентов стационара наблюдаются высыпания на руках и животе.
RT на русском 11:32
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 09:12
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Общество
Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники
Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».
Газета Йошкар-Ола 04:43
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37