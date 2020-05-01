Председатель правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 500 млн руб. на поддержку россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

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