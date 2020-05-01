Общество

РБКРБККабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

Председатель правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 500 млн руб. на поддержку россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Российское правительство выделило полмиллиарда рублей на выплаты соотечественникам, застрявшим за границей

Эхо Москвы10:30

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

РБК03:09

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАСС02:03

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новости02:21

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москва02:15

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Известия02:33

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика

Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
10
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,2K
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
101
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6,8K
Армия и оружие

Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен

Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза 11:54
3
Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
81
Шоу-бизнес

Мадонна заявила о наличии антител к коронавирусу

Ранее певица пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса.
Говорит Москва 11:10
Общество

Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.
ТАСС 11:52
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
3,4K
Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
131
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
957
Футбол

Слуцкий: Мы с Дзюбой безумно любим друг друга

Среди прочих запросов оказался— почему Дзюба и Слуцкий троллят друг друга.
Нева Спорт 12:04
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
562
Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
1,4K
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
68
Экономика

Ростуризм начинает принимать заявки туроператоров на компенсацию

Ростуризм объявил о начале приема заявок туристических операторов на компенсацию убытков, которые несет отрасль на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 10:46
56
Политика

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
879
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
178
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
54
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Несколько сотен жителей американского штата Мичиган захватили местный капитолий в знак протеста против введенного властями карантина, передает The Guardian.
Российская газета 08:01
90
Политика

Андрей Белоусов назначен и.о. премьер-министра России

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра России первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщается на сайте Кремля.
ЗакC.Ру вчера в 13:06
74
Космос

NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»

Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
138
Общество

Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
410
Космос

Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
6
Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
45
Общество

ВОЗ оставила в силе режим глобальной ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС действует с 30 января.
Говорит Москва 11:55
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2K
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное