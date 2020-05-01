Общество
РБККабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом
Председатель правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 500 млн руб. на поддержку россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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РИА Новости вчера в 14:23
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Среди прочих запросов оказался— почему Дзюба и Слуцкий троллят друг друга.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
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Ростуризм объявил о начале приема заявок туристических операторов на компенсацию убытков, которые несет отрасль на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
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В Испании задержали экс-депутата Госдумы
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Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года
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ТАСС 29 апреля в 17:01
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра России первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщается на сайте Кремля.
ЗакC.Ру вчера в 13:06
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Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов
Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
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