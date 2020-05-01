Общество
Газета.RuКабмин выделил еще 500 млн рублей на выплаты россиянам за рубежом
В документе сообщается, что средства будут направлены на поддержку россиян, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Так, эти деньги, как и ранее выделенные 500 млн рублей, пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд граждан за границей.
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Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
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Московский Комсомолец 12:39
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
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Сергей Жигунов после очередного ухода от 61-летней жены Веры Новиковой отсудил долю в квартире.
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В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
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Общество
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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Наука
Найдено природное средство от похмелья
Ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили способность экстрактов некоторых растений облегчать синдром похмелья, пишет MedicalXpress.
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Новый бюджетный смартфон iPhone SE от компании Apple работает быстрее самого быстрого Android-смартфона.
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Московский Комсомолец 16:31
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15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»
1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
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РИА Новости вчера в 09:02
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Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
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