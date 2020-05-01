Общество
Газета.RuКабмин выделил еще 500 млн рублей на выплаты россиянам за рубежом
В документе сообщается, что средства будут направлены на поддержку россиян, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Так, эти деньги, как и ранее выделенные 500 млн рублей, пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд граждан за границей.
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Хесе станет чемпионом Франции, сыграв минуту за «ПСЖ»
Согласно правилам чемпионата Франции, игрок, который провел на поле хотя бы минуту, имеет право быть чемпионом и получить медаль.
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Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
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Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом
В сообщении подчеркивается, что Минздрав еще раз решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.
Российская газета 07:56
Общество
Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России
По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
Футбол
Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»
Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
Sports.ru 17:42
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Космос
NASA ведет переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»
Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что корпорация продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на ракете "Союз" для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию.
Московский Комсомолец 11:44
Авто
Volkswagen, Audi и Porsche продлили заводскую гарантию в РФ
Указанные немецкие марки решили продлить гарантию в государствах, где действуют ограничения в связи с коронавирусом.
CarsWeek.ru 12:12
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Общество
В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю за коронавирусом сообщает: в Москве скончались 37 пациентов, у которых была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 16:43
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Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками
Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 12:54
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом
Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Политика
Посольство установило контакт с четырьмя российскими школьниками в США
Посольство РФ установило контакт еще с четырьмя российскими школьниками в США, родители которых хотели бы вернуть их домой, сообщил в пятницу посол Анатолий Антонов.
РИА Новости 19:16
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Армия и оружие
Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС 17:39
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
МВФ скоро выдвинет Украине новые условия — Медведчук
Киев, 1 мая 2020, 15:29 — REGNUM Украина вскоре узнает новые требования Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщила 1 мая пресс-служба партии.
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Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Авто
Названы лучшие бюджетные кроссоверы за 2020 год
Тарантас Ньюс 29 апреля в 20:59
Общество
Тысячи людей вышли на 20 первомайских демонстраций в Берлине
Берлин, 1 мая 2020, 23:58 — REGNUM Тысячи человек приняли участие в демонстрациях и шествиях в честь праздника 1 мая в Берлине.
REGNUM 16:58
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20