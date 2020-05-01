Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил еще 500 млн рублей на выплаты россиянам за рубежом

В документе сообщается, что средства будут направлены на поддержку россиян, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Так, эти деньги, как и ранее выделенные 500 млн рублей, пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд граждан за границей.
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Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:30, Ашберн
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