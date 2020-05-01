Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил еще 500 млн рублей на выплаты россиянам за рубежом

В документе сообщается, что средства будут направлены на поддержку россиян, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Так, эти деньги, как и ранее выделенные 500 млн рублей, пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд граждан за границей.
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Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новостивчера в 02:21

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Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

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Эхо Москвывчера в 10:30

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москвавчера в 02:15

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАССвчера в 02:03

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфакс30 апреля в 05:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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