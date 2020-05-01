Общество
Газета.RuКабмин выделил еще 500 млн рублей на выплаты россиянам за рубежом
В документе сообщается, что средства будут направлены на поддержку россиян, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Так, эти деньги, как и ранее выделенные 500 млн рублей, пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд граждан за границей.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей
Агентство Москвавчера в 02:15
РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину
Интерфакс30 апреля в 05:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
С 30 апреля в Тульской области введут цифровые пропуска. Соответствующий документ уже подписал губернатор региона.
Гудвилл.онлайн 29 апреля в 02:13
Игры
Слух: PlayStation 5 позволит попробовать любую игру без скачивания на саму консоль
Количество слухов о грядущей игровой консоли нового поколения PlayStation 5 неуклонно растёт.
3DNews вчера в 08:56
Общество
За сутки в Кузбассе выявили десять случаев заражения коронавирусом
Всего в регионе на сегодняшний день официально зарегистрировано 153 пациента с коронавирусом, из которых 131 человек находятся в больнице на лечении, 20 выздоровели и были выписаны, двое скончались.
REGNUM 01:02
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 30 апреля в 15:11
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Кино
Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год
Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:42
Общество
Попова заявила об отсутствии повторных заражений коронавирусом в России
В настоящее время в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.
Известия 01:24
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт вчера в 15:29
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
По словам Проценко, анализ всех известных эпидемий гриппа, которые были в мире с начала прошлого века, показал, что они не протекали по сценарию — рост числа инфицированных, выход на плато и падение уровня заболеваемости.
Известия вчера в 12:40
Общество
Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России
Вашингтон, 2 мая 2020, 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One.
REGNUM 01:14
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 29 апреля в 03:42
Общество
Какие законы вступят в силу в мае 2020 года
В течение мая граждан ждёт целый рад изменений. В силу вступают федеральные законы, регламентирующие различные сферы жизни людей.
Цензуры.Нет вчера в 03:04
Происшествия
На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека
Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости вчера в 12:33
Наука
Микроволновка превратила пластиковые отходы в сырье для производства анодов аккумуляторов
Индийские и американские химики получили из старых пластиковых бутылок наночастицы терефталата натрия — перспективный материал для анодов натрий-ионных аккумуляторов.
N+1 30 апреля в 06:49
Общество
Число заражённых коронавирусом в Забайкалье возросло до 155
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае за сутки выросло на 21 и на 1 мая составляет 155, сообщается в телеграм-канале регионального штаба по коронавирусу.
Чита.Ру 30 апреля в 21:53
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости вчера в 03:25
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
Футбол
Денис Давыдов не смог вылететь из Болгарии в Россию
Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов заявил, что не может вернуться в Россию из Болгарии.
Vprognoze.ru вчера в 16:07
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Кино
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Общество
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
Известия вчера в 16:52
Наука
Найдено природное средство от похмелья
РИА Новости вчера в 16:22