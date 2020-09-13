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Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020—2021 годов дополнительно направят 4,1 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба кабмина.В источнике
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РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
Агентство Москва

Правительство РФ выделило дополнительно 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

Агентство Москва02:46
Коммерсантъ

Правительство выделило средства на 15,5 млн дополнительных доз вакцины от гриппа

Коммерсантъ02:43
ТАСС

Мишустин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ТАСС02:34
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34

СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русскомвчера в 04:13

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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