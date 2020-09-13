Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020—2021 годов дополнительно направят 4,1 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба кабмина.В источнике
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Правительство РФ выделило дополнительно 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа
Агентство Москва02:46