Общество
ФедералПрессКабмин выделил на поддержку многодетных семей еще 2,5 млрд рублей
В России 36 регионов получат более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал, что правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей.
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Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске
Суд в Норильске не стал продлевать арест директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые проходят по делу о разливе топлива на теплоэлектростанции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.
Национальная служба новостей 11:19
Происшествия
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомости 13:12
Происшествия
Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована
Российская телеведущая и актриса Хильда Кармен после прогулки голой по дорогам в подмосковном городе Раменское была госпитализирована в диспансер.
Lenta.ru 10:49
Недвижимость
Россиян предупредили о росте цен на жилье
По итогам 2020 года цены на новостройки могут вырасти до 12-15 процентов из-за действия льготной ипотеки под 6,5 процента, предупредили «Известия» участники рынка недвижимости.
Lenta.ru 17:48
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана повысится на 40 см
Planet Today 06:09
Футбол
Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на футболистов
Российский олигарх и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович заподозрен в незаконном приобретении прав на игроков.
Ридус 16:03
Армия и оружие
Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали суда НАТО в Черном море
Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли в Черное море, тем самым деморализовав военных Североатлантического альянса.
NewInform 13:25
Авто
Первые рендерные изображения Lada Alta опубликованы
Стоит отметить, что кроссовер Lada Alta существует только на опубликованном рендере и это лишь фантазия дизайнера.
Avtovesti.com 11:27
Политика
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 01:56
Армия и оружие
Раскрыт последний секрет «Авангарда»
В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газета 11:50
Игры
Microsoft купит владельца разработчика игр Bethesda за $7,5 млрд
Microsoft Corp. покупает ZeniMax Media, которой в том числе принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд.
Интерфакс 11:07
Энергетика
Россия увеличит транзит газа через Украину
Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года.
Lenta.ru 13:46
Происшествия
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ru 16:38
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» в чемпионате России по футболу
Vprognoze.ru вчера в 13:10
Футбол
Талалаев подвел итоги матча против «Динамо»
Газета.Ru 15:07
Происшествия
В центре Петербурга парень и девушка сорвались с крыши доходного дома
Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств гибели парня и девушки, которые накануне упали с крыши дома №23 по улице Рубинштейна.
Российская газета 06:47
Политика
В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы
В ЛНР задержаны два украинца, намеревавшихся похитить итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в республике, сообщили в МВД Луганской народной республики.
Взгляд.ру 12:08
Политика
Зеленский отказался уходить в отставку из-за ошибки в декларации
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки из-за ошибки в декларации о доходах и отказался покидать свой пост, сообщает издание «НВ».
Lenta.ru 08:28
Общество
Gazeta Wyborcza (Польша): грядет ли вторая волна трудовой миграции из Белоруссии? (Gazeta Wyborcza)
Дело было в Гродно вечером 12 августа. Алена Танкевич, возвращаясь домой, решила зайти в супермаркет за покупками.
ИноСМИ 17:48
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским
В понедельник, 21 сентября, в сети появился первый рейлер киноленты "Огонь" от режиссера Алексея Нужного.
Piter.tv 09:24
Гаджеты
Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080
МедиаПоток вчера в 15:36
Политика
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве.
РИА Новости 10:24
Здоровье
Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 17:09
Здоровье
Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России
Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.
РИА Новости 19 сентября в 21:42
Политика
Губернатор Камчатки сократил число органов исполнительной власти до 31
Вступивший в понедельник в должность губернатора Камчатского края Владимир Солодов объявил о реформе исполнительной власти региона, предполагающей сокращение числа госорганов, сообщается на сайте регионального правительства.
ТАСС 05:22
Происшествия
Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
В Иркутской области организована доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого 21 сентября погибли пять человек.
Российская газета 09:20
Общество
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Группа Сбербанк решила отказаться от слова «банк» в новом логотипе, который будет представлен 24 сентября.
Известия 17:04
Здоровье
Минздрав заявил о риске развития рака у бросивших курить
Главный внештатный специалист онколог, генеральный директор "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн рассказал о риске развития рака у тех, кто бросил курить, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 13:10