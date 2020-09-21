Общество

ФедералПрессФедералПрессКабмин выделил на поддержку многодетных семей еще 2,5 млрд рублей

В России 36 регионов получат более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал, что правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей.
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Российская газета12:24

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс04:23

Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости04:44

Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

Телеканал 360°04:40

Мишустин анонсировал увеличение числа мест в детских садах четырех регионов

Известия04:29

Мишустин: регионы получат поддержку для многодетных и создания детсадов

Вести.Ru04:50

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

ТАСС03:54
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Недвижимость

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Армия и оружие

Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газета 11:50
Игры

Microsoft купит владельца разработчика игр Bethesda за $7,5 млрд

Microsoft Corp. покупает ZeniMax Media, которой в том числе принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд.
Интерфакс 11:07
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Энергетика

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Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года.
Lenta.ru 13:46
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Происшествия

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ru 16:38
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Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» в чемпионате России по футболу

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Политика

В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы

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Политика

Зеленский отказался уходить в отставку из-за ошибки в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки из-за ошибки в декларации о доходах и отказался покидать свой пост, сообщает издание «НВ».
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Gazeta Wyborcza (Польша): грядет ли вторая волна трудовой миграции из Белоруссии? (Gazeta Wyborcza)

Дело было в Гродно вечером 12 августа. Алена Танкевич, возвращаясь домой, решила зайти в супермаркет за покупками.
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Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

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Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве.
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Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.
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Кино

Вышел первый трейлер сериала «ВандаВижен» про супергероев Marvel

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Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.
РИА Новости 19 сентября в 21:42
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Политика

Губернатор Камчатки сократил число органов исполнительной власти до 31

Вступивший в понедельник в должность губернатора Камчатского края Владимир Солодов объявил о реформе исполнительной власти региона, предполагающей сокращение числа госорганов, сообщается на сайте регионального правительства.
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Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

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Общество

Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе

Группа Сбербанк решила отказаться от слова «банк» в новом логотипе, который будет представлен 24 сентября.
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Минздрав заявил о риске развития рака у бросивших курить

Главный внештатный специалист онколог, генеральный директор "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн рассказал о риске развития рака у тех, кто бросил курить, пишет РИА Новости.
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