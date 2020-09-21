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ФедералПресс
ФедералПресс

Кабмин выделил на поддержку многодетных семей еще 2,5 млрд рублей

В России 36 регионов получат более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал, что правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 миллиарда рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов РФ.
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
 премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
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Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

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Вести.Ru

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Вести.Ruвчера в 04:50
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Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

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Для многодетных россиян выделили еще 2,5 млрд рублей

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