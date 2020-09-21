В России 36 регионов получат более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал, что правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей.

Михаил Мишустин российский государственный деятель Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 миллиарда рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов РФ.