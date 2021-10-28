ТАССКабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку пострадавших от пандемии цирковПравительство России выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирков, сообщает пресс-служба кабмина.РИА НовостиБолее 624,7 млн рублей будет направлено государственным цирковым организациям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции.ТИАОтмечается, что речь идет о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк".РИА НовостиИз-за угрозы распространения COVID-19 цирки ограничили заполняемость залов, что привело к снижению выручки.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАК&МАК&МТИАУтроNewsПодробнее о событииПравительство выделило 625 млн рублей на поддержку цирковТатар-информ02:36Правительство выделило на поддержку государственных цирков 624 млн рублейОбщественная служба новостей02:34Правительство выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирковРИА Новости02:04Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку пострадавших от пандемии цирковТАСС02:08Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублейРоссийская газета02:08Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку государственных цирковГоворит Москва02:17Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку цирковРЕН ТВ02:02Показать ещёОценить6Поделиться