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Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку пострадавших от пандемии цирков

Правительство России выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирков, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости
Более 624,7 млн рублей будет направлено государственным цирковым организациям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТИА
Отмечается, что речь идет о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк".
РИА Новости
Из-за угрозы распространения COVID-19 цирки ограничили заполняемость залов, что привело к снижению выручки.
РИА Новости

Подробнее о событии

Правительство выделило 625 млн рублей на поддержку цирков
Татар-информ02:36
Правительство выделило на поддержку государственных цирков 624 млн рублей
Общественная служба новостей02:34
Правительство выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирков
РИА Новости02:04
Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку пострадавших от пандемии цирков
ТАСС02:08
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Российская газета02:08
Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку государственных цирков
Говорит Москва02:17
Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку цирков
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