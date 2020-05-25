Экономика

BFM.ruBFM.ruКабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
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ТАСС24 мая в 02:02

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости24 мая в 02:01
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В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне

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Происшествия

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