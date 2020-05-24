Экономика

BFM.ruBFM.ruКабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
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Потери бюджета Костромской области из-за эпидемии превысят 2 млрд рублей

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НАО получит из федерального бюджета 215,7 млн рублей на компенсацию снижения дохода

ТАСС09:19

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газетавчера в 02:00
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
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Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала, как ей удается выглядеть моложе своего возраста.
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АБН вчера в 19:46
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
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Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

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Футбол

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Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока.
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В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
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Гаджеты

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Общество

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Шоу-бизнес

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Здоровье

В Амурской области провели около 38 тысяч тестов на коронавирус

В Амурской области на утро 25 мая число инфицированных коронавирусом составило 355 человек, за сутки – 15.
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Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Биатлон

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В Канаде число случаев коронавируса достигло 85 700

В Канаде число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 85 700.
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Гаджеты

Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет

Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
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Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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Общество

Профсоюзы предложили компенсировать расходы работников на «удаленке»

Свою инциативу ФНПР изложила в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) В соответствии с новой, если, конечно, ее примут, участники трудовых отношений смогут оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.
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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

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Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
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США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.
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Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020

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Политика

Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях

Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
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Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

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В Алтайском крае ожидаются заморозки до -2

В Алтайском крае во второй половине дня 26 мая и ночью 27 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами по северу до 25 метров в секунду, кратковременные дожди, грозы, при грозе по востоку сильные ливневые дожди, град.
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