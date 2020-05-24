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Политика ГБР Украины открыло дело о «прослушке» в кабинете Порошенко Киев, 26 мая 2020, 09:00 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело о возможном прослушивании разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщило 25 мая издание «Украинская правда».

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