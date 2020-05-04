Экономика
Piter.tvРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Правительство выделит регионам два миллиарда рублей для поддержки малого и среднего предпринимательства необходимые из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
Газета.Ru04 мая в 05:13
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Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
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Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
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Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов Московский школьник Александр Костюк, которого, по его словам, летом прошлого года во время протестной акции избили четверо силовиков, пожаловался в ЕСПЧ на пытки и отказ Следственного комитета России (СКР) провести проверку по данному факту.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
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Известия 07:41
Общество
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Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) сделала выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, который начался со слов «На это уходит 37 лет».
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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Название: Изобретательность Основная задача: Технологические испытания и проведение первого полёта на Марсе Окно запуска: 17 июля — 5 августа 2020 года Посадка на Марс: 18 февраля 2021 года Место посадки: Кратер Джезеро, Марс Мини-вертолет «Изобретательность» (Ingenuity) станет частью миссии Mars 2020, которая должна стартовать в июле этого года.
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Кино
Первым чернокожим Бэтменом может стать Дэниэл Калуя
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Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 назвал свою версию трагедии
Вечером 5 мая 2019 года самолет SSJ 100 "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
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C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
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Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
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