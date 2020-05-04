с чего всё началось

Правительство выделит регионам два миллиарда рублей для поддержки малого и среднего предпринимательства необходимые из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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