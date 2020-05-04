Экономика
Piter.tvРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Правительство выделит регионам два миллиарда рублей для поддержки малого и среднего предпринимательства необходимые из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
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