Экономика
Москва 24Кабмин выделил регионам 2 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
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