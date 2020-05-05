Экономика
Москва 24Кабмин выделил регионам 2 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить237
с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Орловщина получит 16,8 млн рублей на поддержку предприятий, пострадавших от коронавируса
Орловские новости01:30
Минэкономразвития РФ направит 130 миллионов рублей на поддержку свердловских бизнесменов
Накануне.Ruвчера в 04:57
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество
Четыре человека умерли от коронавируса в Петербурге за сутки
В Петербурге за минувшие сутки умерли четыре человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает сегодня, 7 мая, оперативный штаб.
78.ru 03:56
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
МонаВиста вчера в 12:44
Общество
За сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на понедельник, 4 мая, на территории Республики Татарстан за минувшие сутки подтверждено еще 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04 мая в 04:43
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
В Ярославской области коронавирус выявлен ещё у 55 человек
Ярославль, 7 мая 2020, 10:54 — REGNUM За истекшие сутки в Ярославской области выявлено еще 55 случаев коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:54
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Общество
В Крыму подтвердился первый случай смерти из-за коронавируса
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 70-летней женщины, которая ранее умерла в Сакской районной больнице Крыма, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:26
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
РИА Новости 02:54
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заразился 41 человек
В Саратовской области зафиксировано резкое снижение количества заражений коронавирусом - за минувшие сутки данное заболевание было диагностировано у 41 человека.
АиФ Саратов 02:23
Экономика
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 00:36
Кино
Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонсон сыграют семейную пару
Телепрограмма 02:05
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Здоровье
В хирургическом корпусе Белебеевской больницы Башкирии сняли карантин по коронавирусу
В Башкирии 1 мая сняли карантин в хирургическом корпусе Белебеевской ЦРБ.
Башинформ 00:45
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Общество
В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
Политика
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч
Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
Общество
В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года
СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
Аргументы недели вчера в 04:59
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Рудковская раскаялась в оскорблении девочки
Гордон отметила, что будет защищать честь девочки в суде и предложила Рудковской извиниться, чтобы уладить конфликт.
Рамблер 01:17
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Футбол
«Ньюкасл» может пригласить Нагельсманна на пост главного тренера
«Ньюкасл» продолжает поиски главного тренера, который возглавил бы команду летом.
Матч ТВ 03:42
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
Общество
Коронавирус за сутки выявили еще у 6703 человек в Москве
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 6703 человек в Москве. Общее число выявленных случаев в столице достигло 92676.
ФАН 04:01