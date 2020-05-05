с чего всё началось

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Общество Четыре человека умерли от коронавируса в Петербурге за сутки В Петербурге за минувшие сутки умерли четыре человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает сегодня, 7 мая, оперативный штаб.

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 3,1K

Происшествия Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции» Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 168

Общество За сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом По данным оперативного штаба на понедельник, 4 мая, на территории Республики Татарстан за минувшие сутки подтверждено еще 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 86

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 492

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 672

Экономика В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. 151

Общество В Крыму подтвердился первый случай смерти из-за коронавируса Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 70-летней женщины, которая ранее умерла в Сакской районной больнице Крыма, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

Общество В Саратовской области за сутки коронавирусом заразился 41 человек В Саратовской области зафиксировано резкое снижение количества заражений коронавирусом - за минувшие сутки данное заболевание было диагностировано у 41 человека. 475

Экономика ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. 2

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 96

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Здоровье В хирургическом корпусе Белебеевской больницы Башкирии сняли карантин по коронавирусу В Башкирии 1 мая сняли карантин в хирургическом корпусе Белебеевской ЦРБ.

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 1K

Общество В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады. 196

Общество В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России. 884

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 95

Шоу-бизнес Рудковская раскаялась в оскорблении девочки Гордон отметила, что будет защищать честь девочки в суде и предложила Рудковской извиниться, чтобы уладить конфликт. 1