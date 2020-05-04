Коронавирус
REGNUMПравительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП
Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
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