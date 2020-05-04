с чего всё началось

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 728

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 5

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет. 16

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 591

Общество Политологи оценили противовирусные усилия российских регионов Фонд «Петербургская политика» опубликовал российских очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов за апрель.

Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 110

Общество Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7–10 градусов и составит более плюс 25 градусов, уточнил Вильфанд. 1

Общество В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России. 850

Спорт ФИФА требует доказательств применения допинга российскими футболистами Напомним, Всемирная антидопинговая организация (ВАДА) на прошлой неделе снова выступила с заявлением, касающимся российского спорта.

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.

Гаджеты Опубликован свежий рейтинг самых мощных недорогих смартфонов Разработчики популярного теста производительности AnTuTu опубликовали очередной рейтинг самых мощных недорогих смартфонов.

Здоровье В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 673

Экономика Более половины магазинов в Москве может так и не открыться Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.

Политика Польша откладывает президентские выборы Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.