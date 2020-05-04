с чего всё началось

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 3K

Общество В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна. 4,6K

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,3K

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 5

Футбол ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак» ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".

Здоровье Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 147

Авто Vesta, Polo, Rio: большой тест автоматов В Весте места больше всего, есть подлокотник, обогрев сидений и посадка удобная.

Музыка Гуф выпустил альбом с оригинальным названием Гуф назвал себя «мистер извите» в одной из песен.

Армия и оружие Военным запретили распространять информацию о службе Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России. 325

Армия и оружие Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с АСУ Армия России до конца года получит свыше 35 самоходных гаубиц, оснащенных АСУ. О новом вооружении рассказали в Минобороны.

Экономика В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. 79

Общество Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни. 60

Политика Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков. 4

Общество Коронавирус меняет социальное поведение россиян Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина. 1

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 493

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Об американской версии Второй мировой войны рассказало агентство РИА "Новости".

Общество Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Общество Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. 4