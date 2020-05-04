Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПравительство выделило 2 млрд рублей регионам на поддержку МСП

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портала правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
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