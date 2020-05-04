с чего всё началось

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 95

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,6K

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 996

Экономика Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка. 556

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 2

Шоу-бизнес Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Шоу-бизнес Главред StarHit впервые прокомментировал скандал с Рудковской Издание StarHit впервые отреагировало на скандал, который вызвала статья о том, что сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко может быть болен синдромом Аспергера.

Хоккей Хоккеист Никита Тертышный вернулся в «Трактор» Нападающий Никита Тертышный вернулся в челябинский "Трактор", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Армия и оружие В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 1

Общество Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19. 584

Политика Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он. 757

Общество В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. 220

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 530

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 96