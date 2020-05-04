Экономика
ТАССКабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП
Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
Газета.Ru04 мая в 05:13
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Россия начнет выводить военных специалистов из Италии
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Экономика
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Армия и оружие
Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы
Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Происшествия
В Оренбургской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Эхо Москвы в Оренбурге 05:06
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Главред StarHit впервые прокомментировал скандал с Рудковской
Издание StarHit впервые отреагировало на скандал, который вызвала статья о том, что сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко может быть болен синдромом Аспергера.
Народные новости 03:06
Хоккей
Хоккеист Никита Тертышный вернулся в «Трактор»
Нападающий Никита Тертышный вернулся в челябинский "Трактор", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 05:02
Армия и оружие
В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации
Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
Общество
Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек
По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19.
Молва 04 мая в 05:55
Политика
Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу
План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета вчера в 08:05
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Общество
В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды
Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года.
ТАСС 04:13
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Здоровье
В Северной Осетии скончался врач, лечивший больных коронавирусом
Gradus.pro вчера в 18:42
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов
"Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:35