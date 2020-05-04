Экономика

ТАССТАССКабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъ04 мая в 09:30

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В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

Российская газета04 мая в 05:44

Карачаево-Черкесия получит самые большие субсидии в СКФО на помощь бизнесу

REGNUM05 мая в 03:53

Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

РБК04 мая в 08:23

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новости04 мая в 08:08

Крым выделил 700 млн рублей на поддержку жителей региона

Московский Комсомолец05 мая в 07:10

Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Газета.Ru04 мая в 05:13

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС04 мая в 04:54
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
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Общество

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Экономика

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Армия и оружие

Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы

Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
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Здоровье

17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
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Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы

Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Происшествия

В Оренбургской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Эхо Москвы в Оренбурге 05:06
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Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Lenta.ru вчера в 23:59
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Шоу-бизнес

Главред StarHit впервые прокомментировал скандал с Рудковской

Издание StarHit впервые отреагировало на скандал, который вызвала статья о том, что сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко может быть болен синдромом Аспергера.
Народные новости 03:06
Хоккей

Хоккеист Никита Тертышный вернулся в «Трактор»

Нападающий Никита Тертышный вернулся в челябинский "Трактор", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 05:02
Армия и оружие

В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации

Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
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Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19.
Молва 04 мая в 05:55
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Общество

Челябинский ТРК поместил в Бессмертный полк фото Гитлера

Znak.com 02:43
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Политика

Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета вчера в 08:05
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

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REGNUM 04:28
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Общество

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года.
ТАСС 04:13
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Здоровье

В Северной Осетии скончался врач, лечивший больных коронавирусом

Gradus.pro вчера в 18:42
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Происшествия

В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов

"Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:35
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