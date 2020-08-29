Россия никогда не уступит Курилы новым властям Японии. Объяснение сотрудника МГИМО

«Пространство флага и танка, мало менявшееся с 1946 года, постепенно превращается в российскую территорию, на которой живут люди, имеющие доступ к общественным благам», — пишет эксперт, делая вывод о том, что Итуруп и Кунашир — «редкий случай, когда можно сказать „никогда“».