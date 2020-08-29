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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 07:28
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Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru01:35
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъвчера в 07:28
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 03:30
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Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Фактывчера в 04:54
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Веснавчера в 03:37
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 06:31
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В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ruвчера в 03:24

Хореограф-постановщик «Ледникового периода» рассказала о сложностях проекта

Одной из главных сложностей проекта «Ледниковый период» является борьба с самостоятельными идеями участников проекта, заявила многолетний постановщик телевизионного шоу Елена Масленникова, 30 августа в интервью RT.
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News.ru15:06
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

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Известия03:40
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Воронежский губернатор прокомментировал стрельбу в Северном лесу

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