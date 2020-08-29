Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Подробнее о событии
Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет
Коммерсантъвчера в 07:28
Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет
Аргументы и Фактывчера в 04:54
Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет
ИА Красная Веснавчера в 03:37