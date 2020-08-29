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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
Подробнее о событии
Vesiskitim.ru

Новая волна выплат на детей стартует с 17 августа 2020. Кому дадут деньги от Путина?

Vesiskitim.ruвчера в 01:41
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru29 августа в 03:24
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета29 августа в 06:31
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты29 августа в 04:54
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Весна29 августа в 03:37
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости29 августа в 03:30
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ29 августа в 07:28

Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
0:32
РИА Новости18:59
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости29 августа в 04:11
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В США опасаются, что Байден лишит граждан права на владение оружием

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден лишит американцев права на огнестрельное оружие, гарантированного второй поправкой к конституции страны, считает руководство Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), 30 августа сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
ИА Красная Весна17:14
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«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ

Центральный матч 6-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Зенит" приковывал внимание к себе не только яркой афишей, но и тем, как обе команды отреагировали на поражения, полученные в середине недели от "Ахмата" и "Динамо" соответственно.
0:38
Газета.Ruвчера в 15:30

Анастасия Волочкова заявила, что вошла в историю России

Ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость... Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России как Русская Балерина.
Анастасия Волочкова
Российский общественный деятель
Mockva.ruвчера в 14:02
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Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ruвчера в 10:54
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