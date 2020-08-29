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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
Подробнее о событии
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ruвчера в 01:35
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты29 августа в 04:54
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета29 августа в 06:31
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ29 августа в 07:28
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Весна29 августа в 03:37
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости29 августа в 03:30
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru29 августа в 03:24

Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя

Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).
Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя
Блокнот.рувчера в 12:52
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Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ruвчера в 10:54
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Оппозиция объявила о победе на парламентских выборах в Черногории

Правление в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича окончено, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич.
РИА Новостивчера в 16:32
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00