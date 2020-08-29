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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 07:28
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Веснавчера в 03:37
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъвчера в 07:28
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 06:31
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Фактывчера в 04:54
ФАН

Бессараб рассказала, когда вырастут пособия на детей от трех до семи лет

ФАНвчера в 08:43
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 03:30
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ruвчера в 03:24

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
25

Физики РАН нашли способ уменьшить погрешность атомных часов

Найден способ уменьшить погрешность атомных часов, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Метод корректировки атомных часов разработали ученые института лазерной физики СО РАН совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США и французским исследовательским институтом Фемто-СТ.Даже такой точнейший инструмент, как атомные часы, имеет свою погрешность.
Уфимские Заметкивчера в 04:33
11

Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ru10:54
1

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
296

Доказанную причину появления рака в 95% случаях назвал онколог

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев согласился с мнением о том, что у молодых людей онкологические заболевания могут развиваться и прогрессировать гораздо быстрее, чем у пожилых.
Live2428 августа в 02:21
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5% случаев коронавируса в Калининграде приходится на детей

Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
Новый Калининград.Ruвчера в 16:08