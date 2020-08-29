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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
Подробнее о событии
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ruвчера в 01:35
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости29 августа в 03:30
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета29 августа в 06:31
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты29 августа в 04:54
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Весна29 августа в 03:37
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ29 августа в 07:28
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru29 августа в 03:24

Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты

Негативно повлиять на иммунитет могут некоторые продукты, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.«Речь – о продуктах с высоким содержанием сахара», - говорит врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Уфимские Заметки28 августа в 05:02
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Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады

Активисты движения против расового насилия в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады сэру Джону Макдональду, который является объектом национального значения.
Российская газетавчера в 15:52
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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