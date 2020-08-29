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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 07:28
Подробнее о событии
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru01:35
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъвчера в 07:28
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ruвчера в 03:24
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Фактывчера в 04:54
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Веснавчера в 03:37
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 03:30
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 06:31

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
Газета.Ru15:01
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Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу для подготовки к предстоящим матчам Лиги Наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
RT на русском15:29

Итоговая явка на выборах в Черногории составила 75,9%

Подгорица, 30 августа 2020, 22:13 — REGNUM На состоявшихся 30 августа парламентских выборах в Черногории правом голоса воспользовались 409 880 граждан, или 75,9% от общего числа избирателей, сообщил Центр демократических преобразований (CDT).
REGNUM15:13
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