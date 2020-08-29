Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.