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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ07:28
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Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

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Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета06:31
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru06:00
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Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

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Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости03:30
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Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

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